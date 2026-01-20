ЕС готовит контрмеры в отношении США

Главы государств и правительств стран ЕС готовятся к экстренному саммиту по ситуации вокруг Гренландии. На кризисном совещании обсудят общий ответ на угрозу президента США ввести 10-процентные пошлины против Германии и еще семи стран Европы.

В Еврокомиссии подтвердили, что теоретически уже в начале февраля могут вступить в силу специальные тарифы ЕС на американские товары на общую сумму 93 млрд евро. Европейские контрмеры затронут широкий спектр американских товаров, включая самолеты, автомобили, говядину, виски и цитрусовые. Напомним, ранее Евросоюз отклонил торговое соглашение с США.