ЕС готовится к нормированию продуктов в случае продолжительной блокады Ормузского пролива
Европейские власти готовятся в случае продолжительной блокады Ормузского пролива ввести нормированное распределение товаров и, в частности, продовольствия. Возможно и применение такого инструмента, как жесткое регулирование цен: в противном случае Евросоюзу грозят заоблачная инфляция и дефицит.
Кристин Лагард, глава европейского Центробанка:
"Треть всех удобрений перевозится через Ормузский пролив. Если цены на продукты питания значительно вырастут, это будет рост инфляционных ожиданий, поскольку мы знаем, что люди уделяют особое внимание двум вещам: ценам на продукты питания и ценам на бензин на заправках".
Тем временем, цены на азотные удобрения за полтора месяца войны в Заливе выросли вдвое. И это не предел. По оценкам Международного валютного фонда, из-за войны 45 млн человек столкнуться с нехваткой продовольствия, как минимум 12-ти странам потребуется экстренная помощь, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.