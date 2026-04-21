ЕС готовится к нормированию продуктов в случае продолжительной блокады Ормузского пролива

Европейские власти готовятся в случае продолжительной блокады Ормузского пролива ввести нормированное распределение товаров и, в частности, продовольствия. Возможно и применение такого инструмента, как жесткое регулирование цен: в противном случае Евросоюзу грозят заоблачная инфляция и дефицит.

Кристин Лагард, глава европейского Центробанка:

"Треть всех удобрений перевозится через Ормузский пролив. Если цены на продукты питания значительно вырастут, это будет рост инфляционных ожиданий, поскольку мы знаем, что люди уделяют особое внимание двум вещам: ценам на продукты питания и ценам на бензин на заправках".