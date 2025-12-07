ЕС может навсегда заблокировать российские активы

Евросоюз может навсегда заблокировать российские активы. Как утверждает "Файнэншл таймс", пункт о возможности заморозить российские деньги содержится в законодательной базе союза и позволяет принимать решения без достижения единогласия всех стран-членов.

Статья может быть задействована в случае серьезных экономических потрясений, а ими Брюссель считает боевые действия в Украине и якобы гибридную агрессию России.