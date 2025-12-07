3.76 BYN
ЕС может навсегда заблокировать российские активы
Автор:Редакция news.by
Евросоюз может навсегда заблокировать российские активы. Как утверждает "Файнэншл таймс", пункт о возможности заморозить российские деньги содержится в законодательной базе союза и позволяет принимать решения без достижения единогласия всех стран-членов.
Статья может быть задействована в случае серьезных экономических потрясений, а ими Брюссель считает боевые действия в Украине и якобы гибридную агрессию России.
Ранее лидеры стран ЕС поддержали идею использовать российские активы для обеспечения кредита Украине на 140 млрд евро. Однако Бельгия, где находится большая часть средств, отказалась их изымать.