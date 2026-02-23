3.73 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
ЕС намерен заморозить тарифное соглашение с США
Европейский парламент вновь намерен приостановить ратификацию соглашения ЕС - США по тарифам после объявления американской администрации о повышении глобальных пошлин с 10 % до 15 %.
23 февраля на экстренном заседании будет озвучена инициатива заморозить работу над утверждением соглашения до получения всесторонней правовой оценки и четких обязательств со стороны Вашингтона.
Данный документ предполагает введение 15-процентных пошлин на европейские товары, поставляемые в США, и был заключен в августе 2025 года. Это уже вторая отсрочка - ранее решение было отложено в связи с ситуацией вокруг Гренландии.
Откладывает торговые переговоры с США из-за неопределенности и Индия. Как пишут СМИ, поездка индийской делегации в Америку перенесена на более позднюю дату. В то же время в начале февраля Нью-Дели добился временного соглашения, по которому Трамп снизил пошлины с 25 % до 18 %, сославшись на обещание Индии отказаться от закупок российской нефти, а также отменил дополнительную пошлину в 25 %.