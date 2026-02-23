ЕС намерен заморозить тарифное соглашение с США

Европейский парламент вновь намерен приостановить ратификацию соглашения ЕС - США по тарифам после объявления американской администрации о повышении глобальных пошлин с 10 % до 15 %.

23 февраля на экстренном заседании будет озвучена инициатива заморозить работу над утверждением соглашения до получения всесторонней правовой оценки и четких обязательств со стороны Вашингтона.

Данный документ предполагает введение 15-процентных пошлин на европейские товары, поставляемые в США, и был заключен в августе 2025 года. Это уже вторая отсрочка - ранее решение было отложено в связи с ситуацией вокруг Гренландии.