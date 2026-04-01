ЕС нашел способ выделить Украине 45 млрд евро

Еврокомиссия готова передать Киеву 45 млрд евро: решение предлагается утвердить Евросовету. Эти средства должны заместить ранее обещанные 90 млрд. ЕС обязуется передать Украине деньги до конца года.

17 млрд должны быть потрачены на мирные нужды, 28 млрд - на закупку вооружений.

Пока не ясно, как юридически Еврокомиссия сможет обойти вето Будапешта. Возможно, Брюссель надеется на то, что Виктор Орбан 12 апреля потерпит поражение на выборах, тогда парламент Венгрии создаст новое, более послушное Брюсселю, правительство.