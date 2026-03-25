ЕС не выразил соболезнований в связи со смертью Патриарха Грузии Илии II

Европа показала Грузии свое лицо. В Тбилиси обратили внимание на то, что лидеры ЕС не выразили соболезнований в связи со смертью Патриарха Грузии Илии II.

Спикер грузинского парламента подчеркнул: "Мы не увидели ни одного европейского лидера, которые обычно сразу же комментируют события в Грузии. Но во время такой скорби они не нашли слов, времени или, точнее, не нашли эмоций. Они не понимают наших эмоций в отношении нашей церкви, Патриарха и ценностей".