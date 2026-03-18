ЕС обсудит ситуацию с поставками удобрений из Беларуси и России

Обострение обстановки на Ближнем Востоке и ограничение судоходства по Ормузскому проливу уже спровоцировали рост цен на карбамид в регионе почти на 40 %.

19 марта в Брюсселе обсудят ситуацию с поставками удобрений из Беларуси и России, а также пересмотр пошлин на них. Вопрос включен в повестку саммита лидеров Евросоюза.