3.66 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
ЕС обсудит ситуацию с поставками удобрений из Беларуси и России
Автор:Редакция news.by
Обострение обстановки на Ближнем Востоке и ограничение судоходства по Ормузскому проливу уже спровоцировали рост цен на карбамид в регионе почти на 40 %.
19 марта в Брюсселе обсудят ситуацию с поставками удобрений из Беларуси и России, а также пересмотр пошлин на них. Вопрос включен в повестку саммита лидеров Евросоюза.
С просьбой о временной отмене тарифов к Брюсселю обратилась пока только Венгрия, которая предупредила ЕК о рисках продовольственного кризиса.