ЕС опасается нового миграционного кризиса из-за войны на Ближнем Востоке

Еврокомиссия серьезно опасается нового масштабного миграционного кризиса в случае затяжной войны на Ближнем Востоке. По оценкам экспертов, даже частичная дестабилизация может спровоцировать потоки беженцев беспрецедентного масштаба.

Агентство ЕС по вопросам убежища предупреждает: при населении Ирана около 90 млн человек выезд хотя бы 10 % способен вызвать крупнейшие миграционные перемещения последних десятилетий.

Особую тревогу вызывает судьба примерно 2,5 млн афганцев, проживающих в Иране. В случае эскалации они могут массово двинуться в Турцию, а оттуда - в Европу.