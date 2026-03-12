3.73 BYN
ЕС планирует направить миссию для проверки нефтепровода "Дружба"
ЕС хочет направить миссию для проверки трубопровода "Дружба". Как заявили в Еврокомиссии, соответствующий запрос направлен украинским властям.
Ранее Зеленский сообщил, что "Украина должна дать президентам ЕС дату возможного возобновления работы [нефтепровода]". В "Нафтоназе" говорят, что нужно примерно полтора-два месяца. При этом Зеленский отметил, что ремонт может продолжаться до шести месцев. Видимо, такие сроки не вполне устроили Брюссель, не говоря уже о Словакии и Венгрии, которые неоднократно выражали уверенность в исправности трубопровода.
Украина, по словам главы венгерского МИД, добивается полной энергетической блокады Венгрии. Так Петер Сийярто прокомментировал удары ВСУ по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".