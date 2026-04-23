ЕС принял 20-й пакет санкций против России
Автор:Редакция news.by
Страны Евросоюза приняли 20-й пакет санкций против России. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
Еврокомиссия планировала принять этот пакет 23 февраля, но Венгрия блокировала решение до возобновления работы нефтепровода "Дружба". Очередной список ограничений рождался в муках, которые больше напоминали базарный торг, чем "несокрушимое единство".
При этом в МИД Эстонии уточнили, что пакет принят в урезанном виде, без запрета на морские перевозки российской нефти.
Уточняется, что ЕС внес в черный список 46 танкеров, 117 физлиц и 60 юридических лиц.