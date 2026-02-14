Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ЕС собирается обзавестись собственной армией - для начала в 100 тысяч штыков

Расходы на оборону в Европе в 2025 году выросли почти на 80 %, заявила глава Еврокомиссии на Мюнхенской конференции.

глава Еврокомиссии на Мюнхенской конференции
Также фон дер Ляйен объявила, что Россия остается для Евросоюза главной угрозой, отметив, что экономическое давление, которое оказывает ЕС на Москву, является максимальным и на пределе европейских возможностей. Однако отказываться от этой стратегии ЕС не станет, поскольку это инструмент самозащиты, хотя и несущий в себе опасность разорения.

Чуть ранее еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс объявил, что ЕС собирается обзавестись собственной армией - для начала в 100 тысяч штыков.

