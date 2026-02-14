Расходы на оборону в Европе в 2025 году выросли почти на 80 %, заявила глава Еврокомиссии на Мюнхенской конференции.

Также фон дер Ляйен объявила, что Россия остается для Евросоюза главной угрозой, отметив, что экономическое давление, которое оказывает ЕС на Москву, является максимальным и на пределе европейских возможностей. Однако отказываться от этой стратегии ЕС не станет, поскольку это инструмент самозащиты, хотя и несущий в себе опасность разорения.



Чуть ранее еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс объявил, что ЕС собирается обзавестись собственной армией - для начала в 100 тысяч штыков.