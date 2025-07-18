ЕС согласовал 18-й пакет санкций против России

Словакию все-таки принудили дать согласие поддержать 18-й пакет антироссийских санкций. Для этого фон дер Ляйен пришлось лично говорить с премьером Фицо и дать ему гарантии, что экономические интересы Братиславы будут учтены. Так, Словакам обещают обеспечить поставки газа даже после полного отказа ЕС от российского СПГ.

18-й пакет санкций уже принят, он предполагает ужесточение ограничений против российских банков и снижение потолка цен на нефть до 47 долларов за баррель. Москва новый пакет просто не заметила - его там даже не сочли нужным прокомментировать.