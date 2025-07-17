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Словакия не будет блокировать принятие 18-го пакета санкций ЕС против РФ
Автор:Редакция news.by
Словакия не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских санкций против РФ 18 июля, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.
"Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций (против РФ - ред.)", - сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook в четверг.
Он отметил, что продолжать блокировать новые санкции против РФ было бы уже контрпродуктивно в контексте переговоров с Еврокомиссией по энергоресурсам.