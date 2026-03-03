Объединенная Европа усиливает давление на Киев. На фоне резкого подорожания энергоносителей ЕС активнее добивается от Украины разрешения на проведение проверки неработающего, но крайне важного для Евросоюза нефтепровода "Дружба", пишет Financial Times.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта во время посещения Киева попросили доступ к нефтепроводу для оценки неисправностей, однако получили отказ. Даже еврочиновники называют блокировку "Дружбы" Украиной "голом в собственные ворота", ведь именно из-за этого Венгрия блокирует выделение Киеву щедрого кредита.