Европа ужесточает условия для украинцев. В Норвегии приняли решение больше не предоставлять временное убежище украинским мужчинам призывного возраста, не имеющим отсрочки. Среди причин указывают не только нагрузку на систему предоставления услуг и нехватку жилья, но и желание потворствовать амбициям Зеленского.

Так, в Минюсте страны заявили, что считают важным, чтобы как можно больше людей оставалось на Украине. Не лучше дела и в Финляндии. Там украинцы просто не могут найти работу, поэтому им приходится скитаться по странам ЕС или возвращаться на родину. У большинства уехавших закончилась временная защита. Чтобы остаться в республике, им нужно трудоустроиться, но работодатели не отвечают даже на резюме. Не помогает ни высшее образование, ни знание языка.