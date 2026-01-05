Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ЕС выступил с заявлением по Венесуэле

26 государств - членов ЕС выступили с совместным заявлением по ситуации в Венесуэле. Они призывают Вашингтон и Каракас к спокойствию и сдержанности, чтобы избежать эскалации и обеспечить мирное решение кризиса.

Также подчеркивается право венесуэльского народа самостоятельно определять свое будущее, которое должно уважаться, а при любых обстоятельствах необходимо соблюдать принципы международного права и устав ООН.

ЕС также подтвердил приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, которые представляют серьезную угрозу глобальной безопасности. При этом Венгрия как член ЕС поддержать заявление отказалась.

