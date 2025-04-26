Еще шаг к обострению отношений. Индия перекрыла реку в приграничье с Пакистаном

Резкое обострение отношений между непримиримыми соседями - Индия перекрыла реку Ченаб в приграничье с Пакистаном, в планах также перекрыть реку Джелам. Ранее Индия разорвала договор о пользовании водами речной системы Инда, общей для двух стран.

В пакистанском Комитете нацбезопасности заявили, что расценят как акт войны возможные попытки помешать Исламабаду получить воду. В Минобороны Индии на это ответили, что Пакистан десятый раз подряд нарушил режим прекращения огня.