Эскалация напряженности: Трамп объявил морскую блокаду Венесуэлы в отношении подсанкционных танкеров

Президент США Дональд Трамп объявил морскую блокаду Венесуэлы в отношении подсанкционных танкеров. Американский лидер обвинил власти Боливарианской Республики в краже американской собственности, а также в терроризме, наркоторговле, контрабанде людей и убийствах.

Военные США теперь будут обязаны задерживать любой нефтяной танкер, который следует в Венесуэлу или выходит из ее портов.

Трамп также напомнил, Штаты объявили Мадуро и его окружение "иностранной террористической организацией". Правительство Венесуэлы отвергло заявления американца о притязаниях на свои природные ресурсы и заявило, что вынесет этот вопрос на рассмотрение ООН. Николас Мадуро призвал работников нефтяной, газовой и морской отраслей организовать всемирные протесты против "пиратства" США.