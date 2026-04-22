3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Эстония ищет замену американскому оружию после заморозки поставок Вашингтоном
Автор:Редакция news.by
Эстония вынуждена будет искать замену американским вооружениям после того, как Вашингтон заморозил свои поставки до завершения конфликта с Ираном. Об этом сообщает гостелерадио прибалтийской республики.
Таллин уже заключил контракт на 290 млн евро с Южной Кореей на поставку активных систем залпового огня K239 Chunmoo.
Также Эстония собирается совместно с предприятиями из Украины выпускать минимум по 2 тыс. дронов в день. Первые партии будут готовы уже в первой половине 2026 года.
Обычные вооружения Таллин планирует закупать в европейских странах НАТО.