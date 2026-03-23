Эстония намерена построить ядерный реактор
Автор:Редакция news.by
Таллин планирует строить ядерный реактор, Рига не исключает такую возможность. Как сообщает Латвийское телевидение, страна, как и соседняя Эстония, планирует в ближайшие 4 года обрести полную энергетическую независимость и покрывать свои потребности самостоятельно.
На данном этапе, правда, вопросов больше, чем ответов. Эстония лишь подводит законодательную базу для строительства АЭС, а поиск инвесторов все еще не начат.
Также непонятно, где "независимые эстонцы" будут брать специалистов для ухода за станцией, топливо для ее работы, где будет захоронена "отработка" и, конечно же, как это повлияет на экологию соседей.