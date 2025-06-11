Эстонская парламентская оппозиция потребовала отставки министра юстиции и цифровых технологий

Парламентская оппозиция Эстонии инициировала вотум недоверия министру юстиции и цифровых технологий Лийзе Пакоста. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на эстонские СМИ.

Текст с заявлением о выражении недоверия был передан в парламентское производство 11 июня. Инициаторами выражения недоверия выступили 42 депутата оппозиции. Они считают, что министр допустила серьезные ошибки в работе, включая решение Министерства юстиции разместить в Тартуской тюрьме 600 заключенных из Швеции.

В среду на внеочередном заседании правительство приняло решение обратиться к правлению Рийгикогу (парламент) с просьбой рассмотреть выражение недоверия министру юстиции и цифровых технологий Лийзе Пакоста в четверг, 12 июня.