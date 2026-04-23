"Это были бандиты": министр обороны Польши жестко ответил послу Украины Боднару за защиту Бандеры

В Польше разгорается очередной скандал. Посол Украины дал интервью порталу Wirtualna Polska, в котором плюнул полякам в лицо. Во время разговора дипломата спросили, являются ли преступниками Шухевич и Бандера, ответственные за массовые убийства польского населения. Однако вместо признания и покаяния ведущий услышал совершенно другой ответ.

Василий Боднар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше

Василий Боднар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше:

"Шухевича я не считаю преступником и Бандеру я не считаю преступником. И давайте обсудим это серьезно, а не так идеологически, как это придумали в Польше. Потому что был создан образ зла в лице и того, и другого и всей УПА, словно все это было создано исключительно против поляков, а сейчас вообще идет бандеризация Украины. Это неправда".

Министр обороны Польши раскритиковал украинского посла

Удивительно, но неприкрытое оправдание геноцида не вызвало совершенно никакой реакции ни со стороны МИД Польши, ни со стороны Туска и Навроцкого, который строит из себя патриота. Единственным политиком, отреагировавшим на слова Боднара, стал министр обороны Косиняк-Камыш. Он заявил, что не понимает, для чего украинский посол делает такие заявления и на какую реакцию в Польше рассчитывает.

Владислав Косиняк-Камыш, министр национальной обороны Польши:

"ОУН-УПА, Шухевич, Бандера, ответственные за геноцид, за преступления против польского народа, за убийства тысяч людей на Волыни, являются в Польше наиболее страшными символами уничтожения человека. Я говорю не о мести, а о памяти и исторической правде. Нужно стоять в истине. Это были бандиты. Они отдали приказы с жестокостью убивать поляков".

