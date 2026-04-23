В России лжеведунья за шесть лет похитила у пенсионерки из Подмосковья 8 млн. рублей

В России задержаны лжеведунья и ее пособница, за шесть лет похитившие у пенсионерки из Подмосковья 8 млн. рублей.

Лжеведунья убедила женщину, что для благополучия семьи необходимо проводить платные ритуалы - ставить свечи в монастырях, заказывать молебны и подавать поминальные записки. Стоимость каждой процедуры составляла от десятков до сотен тысяч рублей.

Прикрываясь благим делом, за шесть лет она выманила у жертвы свыше 8 млн. рублей. Помогала мошеннице ее 35-летняя родственница: она манипулировала потерпевшей по телефону и посредством СМС, склоняя к новым "обрядам".