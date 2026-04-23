Как чернобыльская госпрограмма позволила улучшить жизнь жителям Могилевщины

Забота о людях - для белорусского государства безусловный приоритет, и особенно если речь идет о пострадавших регионах от аварии на Чернобыльской АЭС.

Для маленьких посетителей Могилевской областной детской больницы, кажется, нет ничего невозможного. Им придумали целый комплекс развлечений - можно и размяться, и порисовать, и даже в компьютере поиграть. Но за таким интерактивом стоят глобальные цели - обучение, социализация и медицинская реабилитация.

Корпус физической и реабилитационной медицины открыли в начале 2026 года. Он стал финальным звеном, чтобы замкнуть круг оказания медпомощи маленьким пациентам. Теперь в одной локации собрано все - от диагностики до реабилитации. Недооценивать этот этап нельзя - какой бы сложной ни была ситуация, правильный подход позволяет как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

Больница областная, поэтому приезжают туда со всей Могилевщины. Во всех районах, особенно юго-восточных, выстроена своя система, но если случай сложный или нужна более квалифицированная помощь, тогда специалисты оперативно отправят пациента в главный медцентр региона. Спрос на процедуры реабилитации уже сейчас большой, и это притом, что еще не все оборудование работает на полную мощность.

"Мы в начале пути, еще все осваиваем. Персонал учится. Надо также урегулировать потоки пациентов реабилитационного профиля и находящихся на стационарном лечении, потому что базу восстановительного лечения сделали не только для детей с ограниченными возможностями, но и для детей, находящихся в остром периоде на лечении в основном стационаре. Мы должны отладить реабилитационные процессы во взаимодействии с лечебными, чтобы восстановление и процесс лечения был максимально между собой интегрированным", - отметил главврач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско.

Возвести новый корпус удалось благодаря чернобыльской госпрограмме. Эти же средства помогли построить кардиохирургический корпус уже во взрослой областной больнице. Принцип тот же - это главный центр региона по лечению болезней сердца, спрос на который большой. За год через приемные отделения проходят около 40 тыс. человек. Только теперь им не надо ждать своей операции годами, как это было раньше.

Анатолий Кулик, главврач Могилевской областной клинической больницы:

"До постройки корпусов лист ожидания на операцию доходил до двух лет. Для пациента с патологией сердца, уже перенесшего инфаркт, такое время ожидания могло закончиться печально. Сейчас лист ожидания расписан на месяц. Это время, когда человеку нужно принять решение, сделать обследования и произвести оперативное вмешательство. За 2025 год сделано 480 операций на открытом сердце".

Анатолий Кулик

40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС. Как удалось преодолеть ее последствия. Как возвращают пострадавшие регионы к нормальной жизни, смотрите в новом выпуске проекта "На контроле Президента".