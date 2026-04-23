Школьник обокрал родителей друга, чтобы ездить на такси бизнес-класса

В милицию обратился житель Первомайского района Минска и сообщил о пропаже из квартиры 3200 долларов США.

Оперативники установили, что деньги похитил 16-летний приятель сына заявителя, который часто бывал у них дома.

Выяснилось, что фигурант неоднократно приходил в чужую квартиру в отсутствие хозяев. Сын, доверяя товарищу, спокойно передавал ему ключи, а сам уходил в школу.

В один из дней подростки наткнулись дома на сумку, в которой находились денежные средства, однако тогда к ней не притронулись. Спустя время фигурант, находясь в квартире один, решил вернуться к находке и в несколько этапов похитил деньги.

Подросток рассказал, что похищенные деньги потратил на покупку мобильного телефона, электросамоката, поездки на такси бизнес-класса, развлечения и оплату покупок своим друзьям, включая сына потерпевшего. По этому факту возбуждено уголовное дело за кражу