Фельдман: Растущие цены на бензин в Европе стали реальностью для обычных потребителей

"Энергетический кризис, который сегодня наблюдается в Европе, как землетрясение, будет иметь еще и так называемый афтершок. Сейчас его ощущают на себе рядовые потребители - те, кто приехал заправить машину и видит новые цены на топливо. Но через какое-то время, когда в связи с удорожанием энергоресурсов возрастет цена всех производственных издержек, это почувствует уже малый бизнес, средний бизнес и крупный бизнес. Почувствуют вообще все, в том числе европейские органы власти, потому что инфляция, потому что ухудшаются условия ведения хозяйственной деятельности".