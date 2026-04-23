Фельдман: Растущие цены на бензин в Европе стали реальностью для обычных потребителей
Эксперты предполагают: энергокризис в Европе ударит по всем - от рядовых граждан до крупного бизнеса. А автопром и высокотехнологичные компании уже бегут из ЕС.
Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений (Россия):
"Энергетический кризис, который сегодня наблюдается в Европе, как землетрясение, будет иметь еще и так называемый афтершок. Сейчас его ощущают на себе рядовые потребители - те, кто приехал заправить машину и видит новые цены на топливо. Но через какое-то время, когда в связи с удорожанием энергоресурсов возрастет цена всех производственных издержек, это почувствует уже малый бизнес, средний бизнес и крупный бизнес. Почувствуют вообще все, в том числе европейские органы власти, потому что инфляция, потому что ухудшаются условия ведения хозяйственной деятельности".
Эксперт обратил внимание, что уже сейчас предприятия автопрома и производящие высокотехнологичную продукцию, в том числе и станки, бегут из Европейского союза, понимая, что в энергетическом плане этот регион не самодостаточен.