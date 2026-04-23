3.75 BYN
2.81 BYN
3.30 BYN
В Верховном суде Беларуси 24 апреля вынесут приговор литовскому карателю Гецявичюсу
Автор:Редакция news.by
Приговор по уголовному делу карателя Гецявичюса, уроженца Литвы, 24 апреля вынесут в Верховном суде. Это уже седьмой приговор в отношении пособников фашистов, которые творили зверства на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны.
Антанас Гецявичюс входил в состав 12-го охранного батальона. Он лично участвовал в карательных операциях и отдавал приказы об уничтожении мирного населения на территории Минска и Минской области.
Именно он и его карательный батальон расстреливали, вешали и закапывали заживо белорусский народ. Установлено как минимум 6 тыс. жертв (среди них 31 ребенок).
Уголовное дело литовского нациста состоит из 17 томов, по делу проходят 8 свидетелей. Приговор обвиняемому в геноциде Гецявичюсу огласят в 10:00.