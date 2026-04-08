"Это хрупкое перемирие" - смогут ли США и Иран за 2 недели договориться о мире

Ночь с 7 на 8 апреля 2026 года могла стать шагом к масштабной эскалации на Ближнем Востоке, чреватой конфликтом поистине планетарного масштаба. Этого удалось избежать буквально в последний момент: американские бомбардировщики, которые вылетели с британских авиабаз, вернулись к месту дислокации, а Тегеран и Вашингтон заявили о перемирии и скором начале полноценных переговоров. Затишье на Ближнем Востоке воцарилось хоть и шаткое, но обнадеживающее: худой мир всегда лучше доброй войны.

Но есть и угрожающие приметы. После ударов Израиля по Бейруту, где погибли 700 горожан, Тегеран прекратил доступ танкеров в Ормузский пролив. Иран также предупредил, что если атаки на Ливан продолжатся, переговоры с американцами, назначенные на 10 апреля, не состоятся.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a46d3636-9b33-4e05-99d3-09959bc0b87b/conversions/65a8158e-2fa7-4237-9a7c-1117079ab025-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a46d3636-9b33-4e05-99d3-09959bc0b87b/conversions/65a8158e-2fa7-4237-9a7c-1117079ab025-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a46d3636-9b33-4e05-99d3-09959bc0b87b/conversions/65a8158e-2fa7-4237-9a7c-1117079ab025-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a46d3636-9b33-4e05-99d3-09959bc0b87b/conversions/65a8158e-2fa7-4237-9a7c-1117079ab025-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еще сутки назад развитие событий казалось катастрофически непредсказуемым. Президент США Дональд Трамп заявлял, что вскоре на Ближнем Востоке погибнет великая цивилизация, в воздух взвились американские бомбардировщики, а тысячи иранцев встали живым щитом вокруг электростанций и мостов, которые обещали уничтожить Соединенные Штаты. За час до истечения предъявленного Вашингтоном ультиматума, за час до того, как над Ираном должны были распахнуться бомболюки ревущих Б-52, из Пакистана, где велись закрытые переговоры, пришло известие: война остановлена.

Объявлено, что за основу мирного соглашения будет взят план урегулирования, предложенный Тегераном. Он предполагает гарантии ненападения Ирану, выплату ему компенсаций за понесенный ущерб, прекращение блокады Ормузского пролива, вывод американских баз с Ближнего Востока, а также отмену всех антииранских санкций, включая вторичные.

В итоге, хотя и американцы, и персы заявляют о своей полной победе, разногласия слишком значительны, чтобы говорить о том, что перемирие продлится хотя бы обещанные две недели.

Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс, вице-президент США:

"Во-первых, президент ставил перед собой цель уничтожить иранскую армию, ее способность вести войну. Эта цель, как сказал президент, была достигнута, и поэтому он фактически предъявил иранцам ультиматум. Он сказал: "Откройте проливы, прекратите пытаться держать мировую экономику в заложниках, и мы заключим перемирие". Именно к этому соглашению мы пришли прошлой ночью. Иранцы согласились открыть проливы. Соединенные Штаты согласились прекратить нападения, и не только Штаты, но и наши союзники согласились прекратить атаки. Это хрупкое перемирие. Есть люди, которые явно хотят сесть за стол переговоров и сотрудничать с нами, чтобы заключить выгодную сделку".

Переговоры начнутся 10 апреля в Исламабаде. Делегации возглавят Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммед Галибаф.

Между тем, даже военные действия еще не прекратились окончательно. Уже после того, как о перемирии было объявлено, американо-израильская коалиция нанесла удары по объектам на иранских островах Лаван и Сирри. Персы в ответ дали старт дроновой атаке на цели в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах. Израиль, в свою очередь, заявил, что продолжит боевые действия в Ливане. В Бейруте жертвами ударов ЦАХАЛ стали сотни людей, включая мирных жителей.

Эксперты полагают, что именно Тель-Авив заинтересован в том, чтобы конфликт разгорелся с новой силой. Израиль считает Иран экзистенциальной угрозой - для еврейского государства любой исход, кроме разгрома персов, означает, что фундаментальные причины конфликта сохраняются. Перемирие действительно выглядит так, словно стороны устроили себе передышку.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7849f396-fc6a-4325-ae1c-54e2c70bd54e/conversions/313f673c-d278-4f7d-b876-4e233e97e79c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7849f396-fc6a-4325-ae1c-54e2c70bd54e/conversions/313f673c-d278-4f7d-b876-4e233e97e79c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7849f396-fc6a-4325-ae1c-54e2c70bd54e/conversions/313f673c-d278-4f7d-b876-4e233e97e79c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7849f396-fc6a-4325-ae1c-54e2c70bd54e/conversions/313f673c-d278-4f7d-b876-4e233e97e79c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Теперь Иран получит возможность залечить кровоточащие раны. Ормуз открывается, но проходящие через пролив танкеры будут уплачивать персам и, возможно, Оману дань - по 1 доллару за каждый вывозимый баррель нефти. Вздохнут с облегчением экспортеры и импортеры черного золота, а это избавит Трампа от давления, которое оказывали на его политику рост цен и все более острый день ото дня глобальный топливный кризис.

У Соединенных Штатов появится возможность изменить свой статус в войне. Сейчас американцы ведут войну не столько ради Израиля, сколько за него, и Трампа наверняка ждут очень непростые переговоры с премьером Нетаньяху. Американцы получили возможность если не выйти из войны, то отстраниться от нее - им она уже стоила репутации страны, которая может за считаные дни разгромить любого противника.