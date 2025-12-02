ЕЦБ не поддержал финансирование Киева за счет активов РФ

Европейский центральный банк отказался поддержать план Еврокомиссии по выплате Украине 140 млрд евро за счет замороженных российских активов. Это сочли нарушением запрета на монетарное финансирование.

Регулятор указал, что предложение Еврокомиссии фактически означает прямое финансирование госбюджета Центральным банком, а такие действия запрещены правилами Евросоюза. Бельгия выступает против предоставления Киеву кредита за счет замороженных российских активов, опасаясь, что в случае снятия санкций с России Euroclear не сможет немедленно вернуть деньги.