Европа больше не может производить даже базовые медицинские препараты
Британская Financial Times сообщает, что Европа больше не в состоянии производить даже базовые медицинские препараты. Причина - в проблемах местной химической промышленности, которая столкнулась с буквально катастрофическим ростом цен на энергоресурсы.
Директор крупнейшей фармкомпании Safic указывает, что ряд важнейших лекарств в Евросоюзе уже сейчас поставляет на континентальный рынок лишь одна-единственная компания. При этом, например, парацетамол и вовсе не выпускает никто. Фармацевтическая промышленность ЕС полностью утратила конкурентоспособность.
Большинство медпрепаратов теперь производится в Китае и поставляется в Европу оттуда: такая зависимость кажется промышленникам ЕС критической, ведь любой серьезный конфликт может оставить Старый Свет без лекарств, которые нужны миллионам.