На французском острове Мартиника введен комендантский час из-за беспорядков

Комендантский час ввели на французской Мартинике из-за беспорядков, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Info.

Отмечается, что на острове - французской заморской территории в Карибском море - 6 полицейских были ранены в ходе продолжающихся уже несколько дней протестов против подорожания продовольствия, пишет БЕЛТА.

Комендантский час действует с 21:00 до 5:00 в портовой зоне, а также вдоль дорог от окрестностей гипермаркета в районе Дийон до района Жамбетт в городе Фор-де-Франс. На остров в скором времени прибудет подкрепление из правоохранителей Французской Гвианы и Гваделупы, других заморских регионов Франции.

Городской порт, через который проходят почти все поставки товаров, стал центром протестного движения с начала сентября. По выходным протестующие также блокируют супермаркеты острова по призыву Движения по защите населения и ресурсов афро-карибской территории.

В мае массовые протесты также проходили на другой французской заморской территории - Новой Каледонии. В ходе погромов погибли 11 человек, 2459 человек задержаны, ущерб составил миллиард евро. Жители протестовали из-за рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет.