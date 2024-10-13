Страновой рейтинг Франции снижен и получил статус "негативный"

Страновой рейтинг одной из крупнейших экономик планеты - французской - снижен. Агентство Фитч объявило, что статус "стабильна" заменен на "негативный".

Это означает, что аналитики пока не видят признаков того, что ситуация во Франции переменится к лучшему. Премьер-министр страны на днях представил подготовленный им бюджет, сам глава правительства называет его "катастрофическим". Властям необходимо отыскать 60 млрд евро, чтобы заткнуть дыры в госказне. Как сформулировал премьер Барнье, каждому французу придется "засунуть руку в карман" и потом "пройти к кассе".