Венгрия сохраняет прежний курс в отношении Киева

Новое правительство Венгрии сохраняет прежний внешнеполитический курс в отношении Киева. Будапешт не будет участвовать в поставках оружия Украине и не собирается отправлять своих солдат на ее территорию. Об этом заявила кандидат на пост главы МИД Анита Орбан во время слушаний в парламентском комитете.