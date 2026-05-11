Венгрия сохраняет прежний курс в отношении Киева
Автор:Редакция news.by
Новое правительство Венгрии сохраняет прежний внешнеполитический курс в отношении Киева. Будапешт не будет участвовать в поставках оружия Украине и не собирается отправлять своих солдат на ее территорию. Об этом заявила кандидат на пост главы МИД Анита Орбан во время слушаний в парламентском комитете.
Кроме того, венгерское руководство отказывается участвовать в выделении Украине кредита ЕС на 90 млрд евро. В партии Мадьяра подчеркивают: национальные интересы Венгрии остаются приоритетом в вопросах коллективных заимствований ЕС.