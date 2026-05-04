Еврокомиссия готовит ответ на новые пошлины Трампа
Автор:Редакция news.by
Отношения между Брюсселем и Вашингтоном резко обострились после заявления Трампа о повышении тарифов на импорт европейских автомобилей и запчастей с 15 до 25 %.
Американский лидер объявил, новые меры вступят в силу уже на этой неделе, обвинив Евросоюз в несоблюдении прошлогоднего торгового соглашения.
В свою очередь Европейская комиссия уже заявила, что оставляет за собой право на ответные меры. Брюссель отвергает обвинения в нарушениях и готовит жесткую стратегию противодействия, чтобы защитить свой автопром.
По оценкам экспертов, только для экономики Германии потери от новых пошлин могут составить до 15 млрд евро в краткосрочной перспективе.