Еврокомиссия может профинансировать ремонт нефтепровода "Дружба"

Еврокомиссия прорабатывает возможные варианты поддержки Украины, направленные на возобновление поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил официальный представитель ЕК Олоф Жилл, информирует sputnik.by.

Он отметил, что ЕК полностью осведомлена о сложившейся ситуации, но раскрывать подробности отказался.

Кроме того, Жилл добавил, что Еврокомиссия предпринимает попытки продвинуть процесс по возобновлению работы нефтепровода.

"Я могу подтвердить, что Еврокомиссия изучает варианты поддержки возобновления поставок нефти, включая возможную финансовую поддержку. Но на данный момент нам больше нечего добавить", - цитирует представителя Еврокомиссии РИА Новости.

Украина 27 января остановила подачу нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию, объяснив это якобы технической неисправностью трубопровода. В Будапеште уверены, что такое решение носит исключительно политический характер.

23 февраля на заседании совета глав внешнеполитических ведомств стран ЕС Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро в связи с отказом Киева возобновить поставки нефти по "Дружбе".