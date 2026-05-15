Европа готова поступиться правами человека ради очистки от нелегалов

Коллективный Запад официально признал бессилие перед миграционным кризисом и заявил о готовности фактически поступиться правами человека ради очистки своих стран от нелегалов.



Страны Европы во главе с Великобританией, Италией и Данией согласовали совместную декларацию. Она кардинально меняет правила депортации иностранцев. Например, ранее юридические нормы не позволяли высылать из Европы даже особо опасных преступников, если на родине им грозила опасность. Теперь же национальным судам дается прямой сигнал игнорировать прежние гуманитарные барьеры в пользу национальных интересов.