Европа готовится "карать" за демонстрацию символов Победы

Прибалтика продолжает карать своих граждан за уважение к истории. Служба госбезопасности Латвии в преддверии 9 Мая занята контролем соцсетей: всем, кто выражает уважение к подвигу Советской армии в годы Великой Отечественной войны, грозит штраф в 350 евро. Если какой-нибудь из символов Победы появится на ресурсах юридических лиц, им предстоит уплатить 3 тыс. евро. Также уже готовятся облавы, как и год назад, за георгиевские ленты.