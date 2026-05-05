Европа из-за высоких затрат на электроэнергию проигрывает мировую борьбу за развитие ИИ

Европа проигрывает мировую борьбу за развитие искусственного интеллекта. Высокие затраты на электроэнергию создают препятствия для обучения масштабных нейросетей, пишут эксперты аналитического центра Interface.

Как итог, Ирландия уже ввела мораторий на строительство новых дата-центров до 2028 года, а Нидерланды и германский Франкфурт де-факто запретили новые подключения как минимум до 2030-го.

Компания OpenAI, главный игрок рынка, уже официально приостановила флагманский проект дата-центра в Великобритании и заморозила инвестиции в Норвегии. В качестве причины называются заоблачные цены на электричество и регуляторная неопределенность.