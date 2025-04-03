Европа не теряет надежды отправить бойцов НАТО в качестве миротворцев в Украину. Москва - против

Европа намерена привлечь структуры командования и управления НАТО при развертывании миротворческого контингента в Украине. Идею обсуждают на переговорах, проводимых Францией и Британией, пишет The Financial Times со ссылкой на источники. Утверждается, что будут использовать общие возможности альянса в сфере разведки.

Ранее сообщалось, что 10 апреля Париж и Лондон проведут в брюссельской штаб-квартире НАТО встречу группы государств, готовых разместить своих миротворцев. При этом российские власти выступают категорически против размещения европейских войск в Украине. В Кремле неоднократно подчеркивали, что последствия такого шага "будут трагичными". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, появление европейских войск в Украине "будет означать, что для Москвы не исчезнут первопричины кризиса".