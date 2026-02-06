Переговоры по урегулированию конфликта в Украине, второй этап которых недавно завершился в Абу-Даби, проходят в режиме "дипломатической тишины". О целях, сложностях этого процесса и о том, почему участие европейских стран выглядит проблематичным, рассказал Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Отсутствие публичной информации о ходе переговоров эксперт называет закономерным. Учитывая четырехлетнее противостояние и не оправдавшиеся ранее прогнозы о скором перемирии, стороны избегают огласки промежуточных результатов.

"Уже нет смысла какие-то промежуточные этапы переговоров делать достоянием гласности", - поделился мнением Олег Дьяченко.

При этом достигнута важная "программа-минимум" - соглашение об обмене военнопленными по 157 человек с каждой стороны. Беларусь, по словам депутата, играет в этом процессе непосредственную техническую роль, подчеркивая свое миролюбивое участие и содействие установлению мира.

Главное противоречие между сторонами остается территориальным. Российская сторона настаивает на полном выводе украинских войск с территорий Донбасса, которые конституционно закреплены в составе РФ. Украина, в свою очередь, предлагает вариант "заморозки" конфликта на существующих линиях разграничения.

Дьяченко напомнил, что "программа-максимум" - вопрос куда более сложный и включает проблемы перемещенных лиц и восстановления разрушенной экономики, что требует времени. Он выразил надежду, что анонсированный третий раунд переговоров будет более динамичным и даст конкретные результаты в установлении мира.

Отвечая на вопрос о стремлении европейских стран попасть за стол переговоров, Олег Дьяченко дал жесткую оценку мотивам европейских элит.

По его мнению, они в первую очередь отражают интересы европейского военно-промышленного комплекса, который переживает "второе рождение" и заинтересован в продолжении конфликта, пусть и в менее горячей фазе, как в инструменте преодоления собственного экономического кризиса.

"Европейцы стояли у истоков возникновения этого конфликта в Украине, подстрекая националистические элиты к непродуманным, совершенно безумным шагам", - заявил депутат.

Он выразил сомнение в искреннем желании Брюсселя установить прочный мир и отметил, что европейцы "всегда преследовали только свои узкокорыстные интересы".

Эксперт подчеркнул, что стороны должны исходить из своих стратегических интересов, а договариваться должны в первую очередь россияне и украинцы, включая здравомыслящих людей внутри Украины, заинтересованных в восстановлении отношений в рамках общего восточнославянского цивилизационного пространства.

"Поэтому вмешательство европейцев здесь неуместно", - резюмировал Олег Дьяченко.