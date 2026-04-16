Европа рискует остаться без американского оружия: предупреждение из Вашингтона

Соединенные Штаты предупредили европейских союзников о возможных задержках с поставками вооружений. Причина - в истощении арсеналов из-за войны с Ираном. Пентагон, по данным международных агентств, вынужден перераспределять ресурсы в свою пользу, иначе просто невозможно обеспечить собственные нужды американской армии.

В итоге выполнение европейских контрактов США вынужденно откладывается. Похоже, однако, в самой Европе видят ситуацию иначе: особенно в свете обещаний Трампа наказать союзников за предательство в зоне войны с Ираном.