Европа рискует остаться без американского оружия: предупреждение из Вашингтона

Соединенные Штаты предупредили европейских союзников о возможных задержках с поставками вооружений. Причина - в истощении арсеналов из-за войны с Ираном. Пентагон, по данным международных агентств, вынужден перераспределять ресурсы в свою пользу, иначе просто невозможно обеспечить собственные нужды американской армии.

В итоге выполнение европейских контрактов США вынужденно откладывается. Похоже, однако, в самой Европе видят ситуацию иначе: особенно в свете обещаний Трампа наказать союзников за предательство в зоне войны с Ираном.

Стало известно, что Урсула фон дер Ляйен провела закрытые консультации с генсеком НАТО Рютте. Там обсуждалась стратегия ЕС и альянса в случае вывода американских войск из Европы.

