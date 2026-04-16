3.78 BYN
2.82 BYN
3.32 BYN
Европа рискует остаться без американского оружия: предупреждение из Вашингтона
Автор:Редакция news.by
Соединенные Штаты предупредили европейских союзников о возможных задержках с поставками вооружений. Причина - в истощении арсеналов из-за войны с Ираном. Пентагон, по данным международных агентств, вынужден перераспределять ресурсы в свою пользу, иначе просто невозможно обеспечить собственные нужды американской армии.
В итоге выполнение европейских контрактов США вынужденно откладывается. Похоже, однако, в самой Европе видят ситуацию иначе: особенно в свете обещаний Трампа наказать союзников за предательство в зоне войны с Ираном.
Стало известно, что Урсула фон дер Ляйен провела закрытые консультации с генсеком НАТО Рютте. Там обсуждалась стратегия ЕС и альянса в случае вывода американских войск из Европы.