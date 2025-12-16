3.68 BYN
"Европа рискует стать провинцией": аналитик Сергей Дик об опасной игре ЕС с российскими активами
На фоне регулярных провокаций у границ и дискуссий в ЕС о конфискации российских активов Беларусь вынуждена постоянно укреплять свою безопасность и давать асимметричный ответ на вызовы. О том, с какими угрозами сталкивается страна и к каким последствиям для мировой системы может привести политика западных стран, в программе "Актуальное интервью" рассказал аналитик Сергей Дик.
Как отметил эксперт, на Совете Безопасности глава государства констатировал, что Беларусь находится под постоянным воздействием провокаций со стороны соседей - Литвы и Польши.
"Различные пролеты воздушных шаров, дроны - западные соседи постоянно пытаются создать обстановку нестабильности на наших границах", - заявил Сергей Дик.
По его словам, несмотря на то что ситуация на Украине "вроде бы выровнялась", это не снимает напряженности. Требуется размещать не только пограничные войска, но и формировать вторую линию обороны, что ложится дополнительным бременем на бюджет. Эти постоянные проверки на прочность заставляют Беларусь держать оборону в готовности.
"Президент озвучивает, что Беларусь - страна мирная, но порох мы держим сухим. Мы должны быть готовы в любой момент дать отпор любому агрессору", - процитировал аналитик Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Сергей Дик напомнил о договоренностях с Россией по размещению тактических ядерных средств, которые являются гарантией безопасности. При этом ближайшим важным событием, где будут даны ответы на многие вызовы, станет Всебелорусское народное собрание.
Отдельно эксперт, согласившись с мнением секретаря Совбеза Александра Вольфовича, прокомментировал намерения Литвы наложить арест на белорусские активы, чтобы компенсировать убытки перевозчикам из-за закрытых границ: "Это хищение".
По его мнению, подобные шаги Литва предпринимает, следуя курсу старших партнеров по ЕС, которые на предстоящем саммите 18-19 декабря планируют обсудить конфискацию замороженных российских средств для "репараций". Аналитик полагает, что это крайне опасная игра.
"Мне кажется, такое действие может разрушить вообще финансовую систему Европейского Союза", - предупредил он.
Риск заключается в том, что любая страна, будь то государства "глобального Юга" или Саудовская Аравия, увидит, что вложения в европейские активы ненадежны, так как их могут в любой момент заблокировать под предлогом "репарационных нужд". Это подорвет доверие к ключевым принципам, на которых строилось благополучие стран вроде Бельгии, Швейцарии и Люксембурга, - банковской тайне и неприкосновенности собственности.
"Финансовая система, которая создавалась после Второй мировой войны, она просто рухнет", - спрогнозировал Сергей Дик.
Эксперт видит в текущей политике ЕС признаки не силы, а слабости и паники. "Это паника, упадок. Они понимают, что экономический кризис - это вывод капиталов из Европы", - заявил он.
Такие шаги, как попытка Германии разместить войска в Прибалтике - впервые после Второй мировой войны, - являются, по его мнению, неприемлемой эскалацией. При этом реальная мощь смещается в другие регионы.
"В данный момент есть очень большая опасность для Европы остаться на обочине мирового развития", - отметил аналитик.
Новые центры силы формируются в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, о чем свидетельствуют недавние визиты белорусского президента. Европа же, теряя технологии и специалистов (которые мигрируют, например, в США), рискует превратиться в технологически отсталую провинцию.
"Европа будет провинцией во всем глобальном мире", - резюмировал Сергей Дик.