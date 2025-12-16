"Европа рискует стать провинцией": аналитик Сергей Дик об опасной игре ЕС с российскими активами

расколотый флаг ЕС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d57a97b3-ea50-4ca7-8bb3-1dd58ee79a87/conversions/f9324966-d448-439c-bbff-8cc78ec0ae97-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d57a97b3-ea50-4ca7-8bb3-1dd58ee79a87/conversions/f9324966-d448-439c-bbff-8cc78ec0ae97-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d57a97b3-ea50-4ca7-8bb3-1dd58ee79a87/conversions/f9324966-d448-439c-bbff-8cc78ec0ae97-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d57a97b3-ea50-4ca7-8bb3-1dd58ee79a87/conversions/f9324966-d448-439c-bbff-8cc78ec0ae97-xl-___webp_1920.webp 1920w

На фоне регулярных провокаций у границ и дискуссий в ЕС о конфискации российских активов Беларусь вынуждена постоянно укреплять свою безопасность и давать асимметричный ответ на вызовы. О том, с какими угрозами сталкивается страна и к каким последствиям для мировой системы может привести политика западных стран, в программе "Актуальное интервью" рассказал аналитик Сергей Дик.

Как отметил эксперт, на Совете Безопасности глава государства констатировал, что Беларусь находится под постоянным воздействием провокаций со стороны соседей - Литвы и Польши.

"Различные пролеты воздушных шаров, дроны - западные соседи постоянно пытаются создать обстановку нестабильности на наших границах", - заявил Сергей Дик.

аналитик Сергей Дик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cae8c524-42a6-42a1-89fd-ec96a024d96f/conversions/9f424a31-9e97-4528-afee-691a37890b0b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cae8c524-42a6-42a1-89fd-ec96a024d96f/conversions/9f424a31-9e97-4528-afee-691a37890b0b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cae8c524-42a6-42a1-89fd-ec96a024d96f/conversions/9f424a31-9e97-4528-afee-691a37890b0b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cae8c524-42a6-42a1-89fd-ec96a024d96f/conversions/9f424a31-9e97-4528-afee-691a37890b0b-xl-___webp_1920.webp 1920w

По его словам, несмотря на то что ситуация на Украине "вроде бы выровнялась", это не снимает напряженности. Требуется размещать не только пограничные войска, но и формировать вторую линию обороны, что ложится дополнительным бременем на бюджет. Эти постоянные проверки на прочность заставляют Беларусь держать оборону в готовности.

"Президент озвучивает, что Беларусь - страна мирная, но порох мы держим сухим. Мы должны быть готовы в любой момент дать отпор любому агрессору", - процитировал аналитик Президента Беларуси Александра Лукашенко.

заседание Совбеза news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b87302e-7016-4a84-bb45-851ecefbcb86/conversions/28e6063b-1b55-4900-99d3-908b1d3c1456-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b87302e-7016-4a84-bb45-851ecefbcb86/conversions/28e6063b-1b55-4900-99d3-908b1d3c1456-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b87302e-7016-4a84-bb45-851ecefbcb86/conversions/28e6063b-1b55-4900-99d3-908b1d3c1456-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b87302e-7016-4a84-bb45-851ecefbcb86/conversions/28e6063b-1b55-4900-99d3-908b1d3c1456-xl-___webp_1920.webp 1920w заседание Совбеза

Сергей Дик напомнил о договоренностях с Россией по размещению тактических ядерных средств, которые являются гарантией безопасности. При этом ближайшим важным событием, где будут даны ответы на многие вызовы, станет Всебелорусское народное собрание.

Отдельно эксперт, согласившись с мнением секретаря Совбеза Александра Вольфовича, прокомментировал намерения Литвы наложить арест на белорусские активы, чтобы компенсировать убытки перевозчикам из-за закрытых границ: "Это хищение".

По его мнению, подобные шаги Литва предпринимает, следуя курсу старших партнеров по ЕС, которые на предстоящем саммите 18-19 декабря планируют обсудить конфискацию замороженных российских средств для "репараций". Аналитик полагает, что это крайне опасная игра.

"Мне кажется, такое действие может разрушить вообще финансовую систему Европейского Союза", - предупредил он.

флаги ЕС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0f230e3-e050-401b-a6f4-a0a13317c220/conversions/dfe70b5f-0ff6-4eb2-8d93-d0924b350d3b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0f230e3-e050-401b-a6f4-a0a13317c220/conversions/dfe70b5f-0ff6-4eb2-8d93-d0924b350d3b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0f230e3-e050-401b-a6f4-a0a13317c220/conversions/dfe70b5f-0ff6-4eb2-8d93-d0924b350d3b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0f230e3-e050-401b-a6f4-a0a13317c220/conversions/dfe70b5f-0ff6-4eb2-8d93-d0924b350d3b-xl-___webp_1920.webp 1920w флаги ЕС

Риск заключается в том, что любая страна, будь то государства "глобального Юга" или Саудовская Аравия, увидит, что вложения в европейские активы ненадежны, так как их могут в любой момент заблокировать под предлогом "репарационных нужд". Это подорвет доверие к ключевым принципам, на которых строилось благополучие стран вроде Бельгии, Швейцарии и Люксембурга, - банковской тайне и неприкосновенности собственности.

"Финансовая система, которая создавалась после Второй мировой войны, она просто рухнет", - спрогнозировал Сергей Дик.

Эксперт видит в текущей политике ЕС признаки не силы, а слабости и паники. "Это паника, упадок. Они понимают, что экономический кризис - это вывод капиталов из Европы", - заявил он.

Такие шаги, как попытка Германии разместить войска в Прибалтике - впервые после Второй мировой войны, - являются, по его мнению, неприемлемой эскалацией. При этом реальная мощь смещается в другие регионы.

"В данный момент есть очень большая опасность для Европы остаться на обочине мирового развития", - отметил аналитик.

аналитик Сергей Дик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19a9f094-bee5-49c2-9a09-97d58a470ae8/conversions/b43d6365-4ebf-435b-be16-3cce308ec0f8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19a9f094-bee5-49c2-9a09-97d58a470ae8/conversions/b43d6365-4ebf-435b-be16-3cce308ec0f8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19a9f094-bee5-49c2-9a09-97d58a470ae8/conversions/b43d6365-4ebf-435b-be16-3cce308ec0f8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19a9f094-bee5-49c2-9a09-97d58a470ae8/conversions/b43d6365-4ebf-435b-be16-3cce308ec0f8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новые центры силы формируются в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, о чем свидетельствуют недавние визиты белорусского президента. Европа же, теряя технологии и специалистов (которые мигрируют, например, в США), рискует превратиться в технологически отсталую провинцию.