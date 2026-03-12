Европа стоит в очередях: призывы премьеров экономить бензин не спасают от дефицита

Паника на нефтяном рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке имеет зримые последствия для самых отдаленных регионов планеты. В Новой Зеландии готовятся ограничить использование автомобилей.

Правительство страны разрабатывает административный механизм, который позволит запретить появление на улицах машин в определенные дни недели: за нарушение запрета водителям грозит крупный денежный штраф.

Экономить приходиться и в Европе. Премьер Дании выступила с призывом к гражданам сократить потребление автомобильного горючего. Аналогичное обращение прозвучало и в Англии: здесь с ним выступили две самые влиятельные автомобильные ассоциации страны.