Европа стоит в очередях: призывы премьеров экономить бензин не спасают от дефицита
Паника на нефтяном рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке имеет зримые последствия для самых отдаленных регионов планеты. В Новой Зеландии готовятся ограничить использование автомобилей.
Правительство страны разрабатывает административный механизм, который позволит запретить появление на улицах машин в определенные дни недели: за нарушение запрета водителям грозит крупный денежный штраф.
Экономить приходиться и в Европе. Премьер Дании выступила с призывом к гражданам сократить потребление автомобильного горючего. Аналогичное обращение прозвучало и в Англии: здесь с ним выступили две самые влиятельные автомобильные ассоциации страны.
Однако призывы пока особо не влияют: очереди на заправках по-прежнему обычное явление во Франции, Германии и других странах Старого Света.