Европа сворачивает льготы для украинцев

Ужесточения условий торговли стоит ждать и Киеву. "ЕС, вероятно, не планирует продлевать торговые льготы для Украины после 5 июня" - такой пост опубликовала в соцсетях депутат Верховной рады Нина Южанина. По ее словам, Еврокомиссия уже начала технические переговоры с Киевом об изменении условий особого режима льготной торговли. Он был введен в 2022 году для поддержки украинской экономики. В Вильнюсе тем временем хотят ограничить бесплатное проживание украинских беженцев шестью месяцами. С такими поправками выступил городской совет Вильнюса, поскольку в настоящий момент закон не предусматривает сроки предоставления бесплатного жилья новоприбывшим украинцам. После окончания этого периода, по мнению властей, беженцы должны оплачивать жилье сами.