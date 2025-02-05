Европа, пережившая две мировые войны, экономические кризисы и Brexit, в панике. Не из-за тандема Лукашенко - Путин. Не из-за "Орешника" с ядерными зарядами. Главная угроза для ЕС - это две российские девочки 11 и 12 лет. Они - новые Баширов и Петров. Их песня "Сигма бой" за месяц стала мировым хитом, набрав десятки миллионов просмотров. И теперь еврочиновники в ужасе. Депутат Нэла Риль бьет тревогу: "Россия захватывает мир через TikTok!"

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Европа, которая гордится своей толерантностью и открытостью, теперь требует запретить песню двух российских школьниц. "Сигма бой" - это, оказывается, не просто хит, а "оружие массового поражения". Это же русская пропаганда! Это вторжение! "Это угроза нашей культуре!" - паникует немецкий парламентарий. Ну, знаете, если ваша культура не выдерживает конкуренции с детской песенкой, то, может, дело не в девочках?"