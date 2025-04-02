Европа запросила размещение гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия

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Европа запросила размещение на ее территории гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия. Об этом сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи, пишет ТАСС.

"Есть запрос на размещение одной из систем в Европе. Об этом я могу рассказать на закрытом заседании", - сообщил он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.