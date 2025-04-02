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Европа запросила размещение гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия

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Европа запросила размещение на ее территории гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия. Об этом сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи, пишет ТАСС.

"Есть запрос на размещение одной из систем в Европе. Об этом я могу рассказать на закрытом заседании", - сообщил он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Каволи также назвал решение Вашингтона о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году "важным шагом" и отметил возможность извлечь из этого выгоду.

ЕСНАТО