Европарламент проголосовал за снятие иммунитета с Гжегожа Брауна

Европейский парламент проголосовал за снятие иммунитета с польского евродепутата Гжегожа Брауна, известного уничтожением флагов Украины, ЕС и ЛГБТ. Данное решение открывает путь к официальному предъявлению обвинений и судебному разбирательству в отношении политика на родине.

Напомним, Гжегож Браун участвовал в президентской гонке в Польше в 2025 году. Во время избирательной кампании и в предвыборных дебатах он называл Европейский союз "евроколхозом" и призывал противостоять "украинизации" Польши. Тогда за него проголосовало почти 6,5 % избирателей, то есть более 1,2 млн поляков. А это немалый политический капитал.