Европейские производители потеряли 8 млрд евро из-за торговых пошлин Трампа
Автор:Редакция news.by
По данным Financial Times, из-за американских торговых пошлин общие потери производителей из ЕС уже достигли 8 млрд евро.
В списке наиболее пострадавших компаний лидирует концерн Volkswagen, чьи убытки превысили отметку в 3 млрд евро. Следом за ним значительный ущерб понесли такие гиганты, как BMW и Mercedes-Benz.
Руководство автоконцернов признает, что обычного сокращения расходов теперь недостаточно, отрасли требуется полная перестройка производственной модели.
В перспективе ситуация грозит стать еще тяжелее. На данный момент Трамп рассматривает возможность очередного повышения пошлин уже этим летом до 25 %.