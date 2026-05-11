Европейские производители потеряли 8 млрд евро из-за торговых пошлин Трампа

По данным Financial Times, из-за американских торговых пошлин общие потери производителей из ЕС уже достигли 8 млрд евро.

В списке наиболее пострадавших компаний лидирует концерн Volkswagen, чьи убытки превысили отметку в 3 млрд евро. Следом за ним значительный ущерб понесли такие гиганты, как BMW и Mercedes-Benz.

Руководство автоконцернов признает, что обычного сокращения расходов теперь недостаточно, отрасли требуется полная перестройка производственной модели.