Европейские рыбаки из-за цен на дизельное топливо приостанавливают промысел

В глубокий кризис погружается рыболовецкая отрасль Евросоюза: резкий рост цен на дизельное топливо делает выход в море экономически нецелесообразным.

Многие владельцы судов в Испании, Франции, Италии и Бельгии приостанавливают промысел - выручка от продажи рыбы не покрывает расходов на заправку.

По данным отраслевых ассоциаций, стоимость морского топлива за короткий период увеличилась вдвое, это поставило тысячи малых предприятий на грань банкротства. Ситуация вынуждает рыбаков требовать от Брюсселя экстренных мер поддержки и снижения налогов.