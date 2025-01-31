Европейские страны могут отказаться от поддержки Украины из-за внутренних разногласий. Об этом пишет британский журнал The New Statesman, сообщает БЕЛТА.

Европейские лидеры могут отказаться от Украины, чтобы не ухудшить свое положение. "В конце концов, они могут сделать именно то, что обещали никогда не делать, то есть бросить Украину на произвол судьбы", - указывается в материале.

Издание также признает, что несмотря на смелые заявления некоторых стран ЕС о вводе миротворческого контингента на территорию Украины и размещение инфраструктуры НАТО у границ РФ, многие европейские лидеры начинают отходить от настолько воинственной риторики.